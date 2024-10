Cagliari-Bologna 0-2, gol di Orsolini e raddoppio di Odgaard

Il Bologna ha vinto 2-0 contro il Cagliari nella decima giornata di Serie A, partita giocata allo stadio Unipol Domus di Cagliari. A decidere l’incontro sono state le reti di Riccardo Orsolini al 35′ e di Morten Odgaard al 51′. Con questo risultato, il Bologna sale al decimo posto in classifica con 12 punti, mentre il Cagliari resta fermo a 9 punti, in tredicesima posizione con Como e Verona.

L’inizio della partita ha visto i padroni di casa, il Cagliari, avere le prime occasioni con Piccoli e Gaetano, ma con il passare del tempo il Bologna ha cominciato a prendere in mano il gioco. Al 31′, Orsolini ha avuto un’ottima opportunità per segnare, ma ha mandato il pallone fuori con un tiro di sinistro su assist di Ndoye. Tuttavia, al 35′, l’esterno rossoblù ha trovato il gol del vantaggio, con una ripartenza del Bologna: l’invito di Ndoye ha permesso a Orsolini di liberarsi e tirare, piegando le mani al portiere Scuffet da distanza ravvicinata.

Il secondo tempo ha visto il Bologna continuare a dominare e, al 51′, è arrivato il raddoppio con Odgaard, che ha concluso con un tiro di sinistro dal limite dell’area su assist di Lucumì. Questa rete ha messo in sicurezza il risultato per gli emiliani, che hanno gestito bene il vantaggio fino al fischio finale.

Il Cagliari, nonostante alcune buone fasi di gioco, non è riuscito a trovare la via del gol, complicando ulteriormente la sua situazione in classifica. La vittoria del Bologna, invece, rappresenta un passo importante per la squadra, che potrà cercare di risalire ulteriormente nella graduatoria nelle prossime partite.

In sintesi, la partita ha visto un Bologna più incisivo e propositivo, capace di colpire nei momenti chiave e di mantenere il controllo del gioco, mentre il Cagliari ha dovuto fare i conti con l’inefficienza sotto porta, mettendo in evidenza le difficoltà della squadra.