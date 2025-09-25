Cagliari al 10° posto tra le città più sportive d’Italia

Cagliari si conferma una delle città più sportive d’Italia, posizionandosi al decimo posto nell’Indice di sportività, realizzato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole24Ore. È al primo posto tra le città del Sud e delle isole.

Il sindaco ha condiviso un messaggio di congratulazioni per le associazioni sportive, le società dilettantistiche e le polisportive che hanno ottenuto vittorie nazionali in diverse discipline, come il Tennistavolo Marcozzi, le Canottieri Ichnusa e il Cagliari Beach Soccer. Ha inoltre riconosciuto i successi di storiche società come la Società Ginnastica Amsicora e la Rari Nantes. Il sindaco ha menzionato anche gli atleti di sport individuali che si sono distinti, tra cui Marta Maggetti e Teresa Medde, esprimendo gratitudine verso il CONI, il CIP, Sport e Salute e le varie federazioni sportive.

Massimo Zedda ha sottolineato l’impegno per promuovere l’attività sportiva: “A Cagliari, molti appassionati si allenano nei parchi e nelle palestre all’aperto. Stiamo lavorando alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti sportivi, con nuovi progetti in arrivo, come lo skate park a Monte Mixi e il nuovo impianto di football americano a Terramaini.”

Inoltre, nel fine settimana si svolgeranno eventi significativi: la “Pigiama run” il 26, una corsa per sostenere i bambini malati di tumore, e la “Longevity run” il 27, dedicata al benessere, con visite gratuite al Lazzaretto e una camminata di 4 km lungo il Lungomare Sant’Elia il 28.