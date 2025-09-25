19.4 C
Cagliari al 10° posto tra le città più sportive d’Italia

Da StraNotizie
Cagliari si conferma una delle città più sportive d’Italia, posizionandosi al decimo posto nell’Indice di sportività, realizzato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole24Ore. È al primo posto tra le città del Sud e delle isole.

Il sindaco ha condiviso un messaggio di congratulazioni per le associazioni sportive, le società dilettantistiche e le polisportive che hanno ottenuto vittorie nazionali in diverse discipline, come il Tennistavolo Marcozzi, le Canottieri Ichnusa e il Cagliari Beach Soccer. Ha inoltre riconosciuto i successi di storiche società come la Società Ginnastica Amsicora e la Rari Nantes. Il sindaco ha menzionato anche gli atleti di sport individuali che si sono distinti, tra cui Marta Maggetti e Teresa Medde, esprimendo gratitudine verso il CONI, il CIP, Sport e Salute e le varie federazioni sportive.

Massimo Zedda ha sottolineato l’impegno per promuovere l’attività sportiva: “A Cagliari, molti appassionati si allenano nei parchi e nelle palestre all’aperto. Stiamo lavorando alla manutenzione e alla sicurezza degli impianti sportivi, con nuovi progetti in arrivo, come lo skate park a Monte Mixi e il nuovo impianto di football americano a Terramaini.”

Inoltre, nel fine settimana si svolgeranno eventi significativi: la “Pigiama run” il 26, una corsa per sostenere i bambini malati di tumore, e la “Longevity run” il 27, dedicata al benessere, con visite gratuite al Lazzaretto e una camminata di 4 km lungo il Lungomare Sant’Elia il 28.

