Caffè Vergnano 1882 – Moka 100% Arabica Macinato, Barattolo da 250 g

PROFILO ORGANOLETTICO:

Intensità Aromatica 7/10 Dolcezza 4/10 Corpo 5/10 Rotondità 6/10

Una miscela esclusiva, nato dalla lenta tostatura delle più prestigiose varietà di Arabica tostate secondo il metodo tradizionale. È un caffè aromatico e rotondo al palato che si distingue per il gusto dolce, ma persistente.

LA PASSIONE PER IL CAFFÈ DAL 1882

Da oltre 130 anni Caffè Vergnano seleziona nei luoghi di produzione i migliori chicchi, che sottopone ai più accurati controlli. Il caffè viene tostato, con il metodo lento e tradizionale, per ottenere da ogni chicco il massimo dell’aroma. Le più pregiate origini, sapientemente torrefatte e miscelate, vengono macinate ad hoc per garantire in tazza solo il vero espresso Made in Italy. Caffè Vergnano garantisce la massima qualità lungo l’intero processo produttivo, dalla scelta delle origini, alla tostatura. Ricerca tecnologica e sostenibilità ambientale sono gli altri valori che hanno sempre contraddistinto l’azienda ed i suoi prodotti.

Caffè Vergnano Espresso macinato, 250 g.

100% qualità arabica.

Confezionato ermeticamente in barattolo salvafreschezza.

Aromatico e leggermente dolce nel gusto.