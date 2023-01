Caffè Vergnano 1882 Cialde Caffè Arabica, 6 confezioni da 18 cialde, filtro in carta (totale 108)

PROFILO ORGANOLETTICO

Intensità: 3/5

Aroma: 4/5

Corpo: 4/5

Dolcezza: 5/5

Rotondità: 4/5



Le cialde Caffè Vergnano Arabica sono compatibili con tutte le macchine caffè dotate di sistema per le cialde. Le cialde Caffè Vergnano sono estremamente facili da usare e sono prodotte con filtri biodegradabili per un rapido smaltimento. Ogni cialda miscela Arabica di Caffè Vergnano contiene una dose monoporzione di caffè torrefatto e macinato, chiusa ermeticamente per evitare dispersione di aroma e per garantire una giusta dosatura e pressione del caffè. Ogni singola cialda miscela Arabica è composta da una bustina di cellulosa ecologica che, oltre a essere biodegradabile e facilmente smaltibile.

LA PASSIONE PER IL CAFFÈ DAL 1882

Da oltre 130 anni Caffè Vergnano seleziona nei luoghi di produzione i migliori chicchi, che sottopone ai più accurati controlli. Le singole origini di caffè vengono tostate, con il metodo lento e tradizionale, per ottenere da ogni chicco il massimo dell’aroma. Le più pregiate origini, sapientemente torrefatte e miscelate, vengono macinate ad hoc per garantire in tazza solo il vero espresso Made in Italy. Caffè Vergnano garantisce la massima qualità lungo l’intero processo produttivo, dalla scelta delle origini, alla tostatura. Ricerca tecnologica e sostenibilità ambientale sono gli altri valori che hanno sempre contraddistinto l’azienda ed i suoi prodotti.

La miscela Arabica è ottenuta da materie prime selezionate con cura, in particolare dalle più pregiate varietà di Coffea ArabicaOgni chicco di caffè estratto viene lavorato scrupolosamente e viene sottoposto a un lento processo di tostatura.Caffè dal retrogusto morbido e piacevole, con un colore che sfuma dal rossiccio al nocciolaLe cialde Caffè Vergnano sono prodotte con filtri composti da fogli di carta ecologici e biodegrabili smaltibili nei rifiuti organici, per una raccolta differenziata nel totale rispetto dell’ambiente.

25,74 €