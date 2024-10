Caffè, una coccola per l’autunno: nuovi profumi e sapori per riscaldare i primi freddi

L’autunno porta con sé una malinconia che può essere alleviata con una buona tazza di caffè. Questa bevanda, amata in tutto il mondo, diventa il “comfort drink” ideale per affrontare le giornate più fredde e piovose. In Italia, il caffè viene consumato principalmente come espresso, ma le nuove tendenze lo vedono protagonista di preparazioni innovative in cui si uniscono ingredienti stagionali. Michele Monzini, Presidente del Consorzio Promozione Caffè, sottolinea la versatilità del caffè, che, grazie all’abilità dei torrefattori, riesce ad esprimere complesse sfumature aromatiche, dall’acidità alla dolcezza.

L’autunno offre un’ampia gamma di sapori, ed elementi come la zucca diventano essenziali nelle caffetterie, soprattutto grazie al successo del Pumpkin Spice, che mescola spezie come cannella e chiodi di garofano. Questo dolce connubio si sta diffondendo anche in Italia, non solo nei bar, ma anche tra le mura domestiche attraverso cialde e capsule. Altri ingredienti autunnali come mele, castagne e nocciole vengano utilizzati in ricette creative, unendo il caffè a sciroppi fatti in casa per esaltarne i sapori e i profumi.

Per creare bevande autunnali dal gusto caratteristico, è consigliabile utilizzare una varietà arabica con tostatura media, che enfatizza dolcezza e acidità. Sia il caffè espresso che quello preparato con moka sono adatti per queste ricette, e le varietà come il Catuai dell’Honduras e il Bourbon del Centro e Sud America sono raccomandate per chi cerca una selezione di alta qualità.

Francesco Sanapo, campione barista, ha ideato ricette che combinano il caffè con i sapori dell’autunno, perfette per diverse occasioni: un caffè scuro al sesamo nero per Halloween, una bevanda che ricorda il dolce di mele, e infine una proposta intensa al profumo di castagne e rosmarino. Queste creazioni non solo riscaldano, ma offrono anche un modo originale per godere del caffè in questa stagione piena di suggestioni.