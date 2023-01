Caffè Toraldo Miscela Cremosa 150 Cialde, 1080 g

Caffè toraldo miscela arabica 150 cialde miscela dall’inconfondibile gusto di un espresso forte e deciso dall’aroma pieno e fragrante. Prodotto di ottima qualità.

Un mix di chicchi di caffé di prime qualità selezionate accuratamente da maestri artigiani napoletani per offrire un aroma decisa e persistenze al palato grani di origini Brasile e Asia 100% robustaLa percezione del gusto è amaro con un giusto equilibrio di sapori e aromi e note assortite di legno di faggio per un vero prodotto napoletano buono come al bar nella tradizione della real casa di borboneIl packaging è interamente riciclabili in alluminio e cartoneSono marchi registrati dal consorzio EASY SERVING ESPRESSO La produzione di queste cialde è autonoma non collegata né direttamente e né indirettamente alla EASY

18,03 €