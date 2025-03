Caffè Motta – Chicchi di Caffè Espresso Classico Arabica e Robusta, Confezione da 6 kg, Made in Italy

45,67€ - 43,38€

Descrizione prodotto

Caffè in Grani

Il Lounge Bar Classico rappresenta un ricercato connubio tra miscela Arabica e Robusta, con una percentuale superiore di Robusta per ottenere in tazza un caffè dal colore scuro e dal sapore forte.

Il pack è realizzato con una valvola salva-aroma che permette la fuoriuscita di aria e non l’ingresso

Il gusto di un vero Espresso

Corposo e cremoso per un vero espresso Italiano.

La miscela di Arabica di origine Brasiliana e Robusta, proviene prevalentemente dal Sud Africa e dal Sud-Est Asiatico, rappresenta il connubio per un Espresso cremoso dal gusto intenso e corposo, caratterizzato da una crema color nocciola brillante che dona una piacevole amarezza al palato e note aromatiche di caramello e cacao.

Note Aromatiche

Aromi di caramello e cacao

Origine

Sud America, Sud Africa e India

Tostatura

Tostatura media

Intensità

Caffè in grani ideale per ogni tipo di macchina

CAFFÈ MOTTA Caffe in Grani 6 confezioni da 1 kg, Chicchi di Caffè Qualità Lounge Bar Espresso Classico Miscela Arabica e Robusta, Made in Italy

CAFFE’ IN GRANI: 6 Confezioni da 1 Kg, sacchetti di caffè in grani con valvola salva aroma

ORIGINI: Caffè selezionato di origine Arabica e Robusta proveniente da Brasile, India e Uganda

CONFEZIONE: Pack di caffè in grani; il caffè è confezionato in atmosfera protettiva, tenuto sotto controllo per assicurare che la temperatura dell’ambiente non alteri il gusto e la consistenza del prodotto fino all’arrivo a casa

MADE IN ITALY: Caffè Motta racconta una storia tutta italiana, la storia della famiglia Mastromartino, che, a partire dagli anni Sessanta, ha sapientemente unito passione ed antichi saperi per dar vita ad una realtà industriale che s’impegna ad offrire, ogni giorno, un caffè dal gusto intenso, verace, genuino. Un caffè italiano capace di esprimere l’unicità dell’espresso napoletano