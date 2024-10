Caffè Macinato Segafredo Zanetti Intermezzo – Perfetto per Moka – Linea Le Classiche, Tostatura Scura, Gusto Intenso e Corpo Ricco (250g)

Price: 2,79€

(as of Oct 02, 2024 21:00:35 UTC – Details)





Segafredo Intermezzo in grani, dal leader dell’Espresso nei bar, è una miscela di caffè robusta dal carattere deciso, bilanciata da arabica sudamericani. Ha un gusto intenso e un aroma con sentori di mandorla. Anche il confezionamento è importante: la speciale valvola permette di confezionare il caffè appena tostato e macinato, mantenendo così all’interno del pacchetto tutte le più pregiate componenti aromatiche.

Intensità molto alta: caffè dal corpo parecchio consistente. Tostatura scura. Il Gusto Intermezzo è l’ideale per chi non rinuncia ai profumi originari degli aromi antichi

Linea Le Classiche: il Caffè Intermezzo di Segafredo Zanetti si caratterizza per il gusto intenso, deciso e corposo e per l’aroma con sentori di mandorla

Il Caffè Intermezzo Linea Le Classiche di Segafredo Zanetti nasce da una miscela di caffè Robusta dal carattere deciso, bilanciata da Arabica Sudamericani

Confezione salva aroma: la speciale valvola permette di imbustare il caffè appena tostato e macinato in modo da mantenere all’interno del pacchetto tutte le più pregiate componenti aromatiche

Il Caffè macinato Intermezzo della Linea Le Classiche di Segafredo Zanetti è utilizzabile, con diversi gradi di macinatura, su macchine automatiche, tradizionali e caffettiere moka