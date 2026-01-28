Caffè Julius Meinl e DaVinci Gourmet

La collaborazione tra Julius Meinl e DaVinci Gourmet, brand del gruppo Kerry Group, ha l’obiettivo di unire l’autentica tradizione del caffè all’innovazione dei sapori. Questa partnership è pensata per aprire nuove opportunità alla caffetteria moderna, attraverso una proposta condivisa di bevande premium, stagionali e in linea con le tendenze del mercato europeo.

DaVinci Gourmet è uno dei pochi marchi di sciroppi interamente focalizzati sul mondo del caffè, con una gamma sviluppata per aiutare caffetterie e professionisti a realizzare bevande di qualità elevata e di impatto sensoriale. La collaborazione ha già portato allo sviluppo di nuove proposte, tra cui quattro nuove referenze di sciroppi che verranno commercializzate a marchio Julius Meinl: Orange Syrup, Honeycomb Syrup, Toffeenut Syrup e Vanilla Syrup.

Inoltre, dalla partnership sono nate nuove ricette di bevande, pensate per offrire ai consumatori proposte innovative e di tendenza, come il Royal Cortado e opzioni di cold brew. Queste preparazioni nascono dall’incontro tra le miscele Julius Meinl e le soluzioni aromatiche DaVinci Gourmet, e consentono ai baristi di ampliare l’offerta di caffetteria per la clientela, garantendo al tempo stesso margini di profitto ottimizzati ed efficienza operativa.

Julius Meinl continua a raccontare la cultura del caffè viennese in chiave contemporanea, con un racconto fondato sulla massima attenzione alla qualità e sull’impegno verso la sostenibilità. La linea The Originals Bio Fairtrade si articola in tre referenze dal profilo aromatico distintivo: Gloriette Gold, Belvedere Blend e Danube Delight, tutte certificate in Nicaragua, Honduras, Perù e Messico, dove l’azienda sostiene pratiche agricole responsabili e condizioni di lavoro eque.