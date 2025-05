Caffè in Crisi: Prezzi alle Stelle e Soluzioni Necessarie

Il settore del caffè sta vivendo una crisi senza precedenti, con un aumento dei prezzi delle materie prime fino al 90% su base annua e difficoltà nel reperire le varietà tradizionali. L’Istituto Espresso Italiano ha richiesto la convocazione di un tavolo di filiera, evidenziando come l’intera catena di produzione si trovi sotto pressione. Il presidente Alessandro Borea ha sottolineato che le torrefazioni di qualità devono adattarsi continuamente per mantenere gli standard elevati, mentre i costi di importazione e la speculazione aggravano la situazione. Nonostante gli aumenti dei prezzi, i consumatori non percepiscono immediatamente l’impatto sui costi del caffè.

La proposta di un tavolo di filiera dovrebbe coinvolgere tutti gli attori, dai produttori ai torrefattori passando per i distributori, per favorire un confronto aperto e collaborativo. Borea ha suggerito di prendere spunto da settori come quello vinicolo per valorizzare il prodotto attraverso lo storytelling.

I punti di riflessione indicati dall’Istituto riguardano la mancanza di materia prima, dove è fondamentale sviluppare strategie per una produzione sostenibile e una distribuzione equa. Il secondo punto riguarda l’espansione dei mercati, come Cina e India, che offrono opportunità ma richiedono adattamenti per soddisfare nuove preferenze di consumo e necessità di reperimento del prodotto.

Infine, il terzo punto di confronto è il rapporto con il consumatore, che implica una valorizzazione dell’esperienza offerta nei bar. Borea ha concluso che migliorare la qualità del servizio potrebbe aiutare ad affrontare la pressione economica della filiera, garantendo un giusto margine per tutti gli attori coinvolti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it