Caffè Decaffeinato Nespresso, 100 Capsule Compatible

Caffè Decaffeinato Nespresso, 100 Capsule Compatible

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €19.39

⭐ Valutazione: 5 / 5

by Amazon 100 x Nespresso Compatible Medium Roast Aluminium Decaffeinated Espresso Capsules – 5 Packs of 20 – Rainforest Alliance Certified

Scopri il Gusto Intenso del Caffè Decompensato con le Capsule di Nespresso Compatible

Le nostre capsule di caffè decompensato sono fatte con 100% di caffè Robusta proveniente dall’Africa e dall’Asia. Sono prodotte in 5 confezioni da 20 capsule ciascuna, per un totale di 100 capsule in alluminio compatibili con le macchine Nespresso (nessuna registrazione con Amazon EU S.a.r.l.). Tuttavia, non sono compatibili con le macchine Nespresso Vertuo. Assicurati sempre di seguire le istruzioni del produttore della macchina.

Un Profilo Aromatico Unico
Il nostro caffè decompensato è pensato per coloro che vogliono godere di un buon caffè intenso senza sacrificare il sonno. Ha un retrogusto persistente e amaro con un’accettabile acidità. Puoi servirlo in un classico cup da 40ml, ma puoi anche gustarlo in una versione più concentrata da 25ml o più delicata da 110ml, come preferisci!

Caratteristiche del Caffè

  • Intensità: 9/12
  • Miscela: 100% caffè Robusta proveniente dall’Africa e dall’Asia
  • Tostatura e confezionamento: in Spagna

Vantaggi Pratici

  • Goditi un caffè intenso senza rinunciare al sonno grazie al nostro caffè decompensato.
  • Sosteniamo gli agricoltori e le loro famiglie in tutto il mondo, contribuendo a salvaguardare la foresta pluviale, grazie alla certificazione Rainforest Alliance.

Scegli di Fare la Differenza
Con jeder acquisto, non solo godrai di un buon caffè, ma contribuirai anche a fare del bene. Quindi, cosa aspetti? Acquista le nostre capsule di caffè decompensato Nespresso Compatible e scopri il gusto intenso del caffè che fa del bene!

