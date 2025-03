Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule Compatibili per Macchine Nespresso Domestiche

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

20,90€ - 18,29€

(as of Mar 19, 2025 23:40:31 UTC – Details )

Prezzo:





Caffè Borbone Respresso Miscela Nera, confezione da 100 capsule, compatibili con i seguenti modelli di macchine caffè: Delonghi® – Essenza®, Essenza Mini EN85R®, Citiz®, Inissia®, Lattissima Premium®, Pixie®, Prodigio Silver®, U®; Krups® – Citiz®, Essenza®, Essenza Mini®, Inissia®, Pixie®, Prodigio Titan®, U®; Nespresso® – Essenza Mini C30 Matt Black®, Lattissima One®; Didiesse® – Borbonita. *Nespresso ® è un marchio registrato di Societè des Produits Nestlè ® S.A. Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè® S.A. La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Nespresso ®

FORMATO: Confezione da 100 Capsule

MISCELA NERA: Cremosa dal gusto intenso e dal sapore marcato; Un carattere fermo che evoca la tipica tradizione del vero caffè napoletano; Frutto di una pregiata selezione di miscele, create per un espresso di grande corpo; Ricca e cremosa come quella del bar; Confezionato in atmosfera protettiva, un sapiente e selezionato mix di Robusta

FRAGRANZA E AROMA: Una miscela raffinata e persistente, che si presenta con: Corpo: 9.8 – Intensità: 10 – Persistenza: 10 – Dolcezza: 6 – Acidità: 4

Capsule Compatibili Nespresso* con i seguenti modelli di macchine da caffè: Delonghi – Essenza, Essenza Mini EN85R, Citiz, Inissia, Lattissima Premium, Pixie, Prodigio Silver, U; Krups – Citiz, Essenza, Essenza Mini, Inissia, Pixie, Prodigio Titan, U; Nespresso – Essenza Mini C30 Matt Black, Lattissima One; Didiesse

*Nespresso è un marchio registrato di Societè des Produits Nestlè S.A; Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè S.A; La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all’utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico *Nespresso