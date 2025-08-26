Caffè Borbone Respresso Blu – 100 Capsule Compatibili Nespresso

Di
StraNotizie
-
0
Caffè Borbone Respresso Blu – 100 Capsule Compatibili Nespresso

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 22,25€ – 19,84€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso

Caffè Borbone Respresso Miscela Blu – 100 Capsule

Scopri l’esperienza unica del Caffè Borbone Respresso, disponibile in una pratica confezione da 100 capsule, compatibili con le macchine da caffè domestiche Nespresso.

Gusto e Qualità

La Miscela Blu è il risultato di una selezione attenta di Arabica e Robusta, regalando un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Ogni sorso offre un sapore nobile, un carattere vigoroso e un aroma intenso, pensato per soddisfare anche i palati più esigenti.

Dettagli Tecnici

  • Formato: 100 capsule
  • Caratteristiche della miscela:
    • Corpo: 8.5
    • Intensità: 8.5
    • Persistenza: 9
    • Dolcezza: 9
    • Acidità: 5

La miscela raffinata e persistente garantisce un caffè dal gusto intenso e duraturo, perfetto per ogni momento della giornata.

Vantaggi delle Capsule

  • Compatibili con una vasta gamma di macchine caffè Nespresso, per una maggiore versatilità.
  • Confezionate in atmosfera protettiva, per preservare freschezza e aroma fino all’ultima capsula.

Non perdere l’occasione di elevare la tua pausa caffè! Scegli Caffè Borbone Respresso Miscela Blu e inizia a gustare la qualità che meriti. Acquista ora e trasforma ogni tazza in un’autentica esperienza di piacere!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Lavazza A Modo Mio Tierra – 256 Capsule Compostabili 100% Arabica

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 95,10€ - 77,49€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Lavazza A Modo Mio Tierra…

Pampers Progressi Maxi 126 Pannolini Taglia 4 +500 Punti

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 56,47€ - 47,59€ ⭐ Valutazione: 5 / 5 Pampers Progressi Maxi +500 Punti…

PNY GeForce RTX 5070Ti 16GB ARGB OC – Scheda Grafica Potente

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 883,00€ - 837,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 PNY Scheda Grafica GeForce RTX™…

Caffè Borbone Respresso Blu – 100 Capsule Compatibili Nespresso

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 22,25€ - 19,84€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu…

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI: Aspirapolvere & Lavapavimenti 15000 Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: 549,00€ - 498,99€ ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Robot…

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui