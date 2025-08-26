Caffè Borbone Respresso Blu – 100 Capsule Compatibili Nespresso

🔥 Offerta Amazon
Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso
Caffè Borbone Respresso Miscela Blu – 100 Capsule
Scopri l’esperienza unica del Caffè Borbone Respresso, disponibile in una pratica confezione da 100 capsule, compatibili con le macchine da caffè domestiche Nespresso.
Gusto e Qualità
La Miscela Blu è il risultato di una selezione attenta di Arabica e Robusta, regalando un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza. Ogni sorso offre un sapore nobile, un carattere vigoroso e un aroma intenso, pensato per soddisfare anche i palati più esigenti.
Dettagli Tecnici
- Formato: 100 capsule
- Caratteristiche della miscela:
- Corpo: 8.5
- Intensità: 8.5
- Persistenza: 9
- Dolcezza: 9
- Acidità: 5
La miscela raffinata e persistente garantisce un caffè dal gusto intenso e duraturo, perfetto per ogni momento della giornata.
Vantaggi delle Capsule
- Compatibili con una vasta gamma di macchine caffè Nespresso, per una maggiore versatilità.
- Confezionate in atmosfera protettiva, per preservare freschezza e aroma fino all’ultima capsula.
Non perdere l’occasione di elevare la tua pausa caffè! Scegli Caffè Borbone Respresso Miscela Blu e inizia a gustare la qualità che meriti. Acquista ora e trasforma ogni tazza in un’autentica esperienza di piacere!
