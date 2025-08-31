Caffè Borbone Respresso – 100 Capsule Nera per Nespresso

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
20,90€ – 18,18€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso
Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera – 100 Capsule
Scopri il gusto intenso e avvolgente del Caffè Borbone Respresso, una miscela pensata per gli amanti del vero espresso napoletano. Confezionata in un pratico formato da 100 capsule, questa selezione è compatibile con una vasta gamma di macchine da caffè domestiche Nespresso.
Un’ esperienza di caffè unica
La Miscela Nera si distingue per la sua cremosità e per un sapore deciso che rievoca le tradizioni del caffè napoletano. Ogni sorso è una coccola per il palato grazie a una selezione preziosa di caffè Robusta, che offre un espresso ricco e corposo, proprio come quello del bar.
Caratteristiche eccezionali
- Fragrante e persistente: Con un corpo di 9.8 e un’intensità di 10, questa miscela garantisce un’esperienza di gusto indimenticabile.
- Facile da usare: Le capsule sono compatibili con numerosi modelli di macchine caffè, tra cui Delonghi e Krups, garantendoti comodità e versatilità.
Vantaggi pratici
- Compatibilità con diverse macchine da caffè: offre la possibilità di gustare il tuo caffè preferito senza dover cambiare macchina.
- Caffè dal gusto autentico: ogni capsula racchiude la tradizione del caffè napoletano per un espresso dal sapore inconfondibile.
Non perdere l’occasione di elevare la tua routine del caffè: porta a casa il Caffè Borbone Respresso e scopri un mondo di sapori che ti faranno innamorare ad ogni sorso!
