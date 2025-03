Caffè Borbone Miscela Oro in Cialde Compostabili – Confezione da 150 Cialde per Sistema ESE

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

30,99€ - 26,52€

(as of Mar 21, 2025 14:40:35 UTC – Details )

Prezzo:





Caffè Borbone Cialde Miscela Oro – Confezione da 150 Pezzi. Compatibili E.S.E.®* dm 44. – E.S.E. sono marchi registrati dal consorzio EASY SERVING ESPRESSO. La produzione di queste cialde è autonoma non collegata né direttamente e né indirettamente alla EASY SERVING ESPRESSO.

FORMATO: Confezione da 150 Cialde

MISCELA ORO: Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, cremosità, dolcezza, carattere, la miscela Oro, appaga anche i palati più esigenti che desiderano sorseggiare il sapore vero della bella Napoli; Confezionato in atmosfera protettiva, un sapiente e selezionato mix tra Arabica e Robusta

FRAGRANZA E AROMA: Una miscela esclusiva e dall’equilibrio staordinario, che si presenta con: Corpo: 8 – Intensità: 7.5 – Persistenza: 7.5 – Dolcezza: 9 – Acidità: 6.5

Le Cialde ESE Caffè Borbone da 44 mm in carta filtro sono compatibili al 100% con tutte le macchine da caffè che utilizzano il sistema Easy Serving Espresso; Fai la scelta giusta per un mondo migliore: scegli un prodotto 100% ecocompatibile

*E.S.E; dm 44 ed *E.S.E sono marchi registrati dal consorzio EASY SERVING ESPRESSO La produzione di queste cialde è autonoma non collegata né direttamente e né indirettamente alla EASY SERVING ESPRESSO