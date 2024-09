Caffè Borbone, edizione speciale de Il Caffè del Birbantello

Caffè Borbone presenta la special edition de Il Caffè del Birbantello, una serie di cinque scatole di caffè in cialda illustrate da bambini che hanno partecipato al progetto del 2024. Questa iniziativa, che ha avuto inizio a Napoli e si è estesa su scala nazionale, ha coinvolto circa 700 ragazzi in un progetto artistico inclusivo, permettendo loro di esprimere la creatività sulle confezioni di caffè. L’obiettivo era far disegnare ai bambini i loro “Eroi quotidiani”, figure che fungono da modelli positivi nella loro vita.

Tramite laboratori ludico-formativi, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di socializzare e stimolare la loro creatività. Ogni bambino, riflettendo su chi rappresentasse un eroe per lui, ha realizzato un’opera d’arte ispirata a queste figure. Le creazioni spaziavano dalla “superfamiglia” di Maya, alla “super mamma” di Dafne e alla sorella “eroina della pace” di Malak. I disegni, che includevano anche rappresentazioni di animali domestici e amici, sono stati valutati da una giuria composta da due ambassador di Caffè Borbone.

Dopo una selezione iniziale, sono stati scelti cinque disegni che oggi costituiscono una speciale edizione in vendita nei negozi e sull’eCommerce di Caffè Borbone. I bambini sono stati premiati in eventi a Milano e Napoli, dove Caffè Borbone ha effettuato donazioni a favore delle ONLUS coinvolte, sostenendo le loro iniziative formative per contrastare l’abbandono scolastico.

Massimo Renda, presidente di Caffè Borbone, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, evidenziando il senso di appartenenza che ha creato nei ragazzi. Le ONLUS partner, che operano nelle aree marginalizzate, hanno svolto un ruolo cruciale nel migliorare le condizioni di vita dei bambini e delle loro famiglie, con attività educative e laboratori formativi. Quest’iniziativa ha ricevuto anche la Menzione Speciale Green Economy Award 2024, che premia aziende eccellenti in ambito sostenibile.

Le cinque ONLUS coinvolte sono: Fondazione Rione Sanità, Gammazita, Sermig, Mission Bambini, e L’impronta. Tutte lavorano per supportare i bambini e le famiglie in difficoltà, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo e favorevole alla crescita.