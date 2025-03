Caffè Borbone Don Carlo Compostabile – Miscela Oro in 100 Capsule Compatibili con Macchine Lavazza A Modo Mio

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

20,00€ - 18,99€

(as of Mar 22, 2025 12:10:31 UTC – Details )

Prezzo:





Caffè Borbone – Confezione da 100 Capsule Compostabili – Compatibili con le seguenti macchine a Sistema Lavazza®* A Modo Mio®*: Espressgo®, Espria®, Extra®, Fantasia®, Favola Electrolux®, Idola®, Jolie®, Magia®, Minù®, Minù Caffè Latte®,Simpla®, Tiny®

FORMATO: Confezione da 100 Capsule Compostabili

MISCELA ORO: Sintesi perfetta tra gusto e raffinatezza, cremosità, dolcezza, carattere, la miscela Oro, appaga anche i palati più esigenti che desiderano sorseggiare il sapore vero della bella Napoli; Confezionato in atmosfera protettiva, un sapiente e selezionato mix tra Arabica e Robusta

FRAGRANZA E AROMA: Una miscela esclusiva e dall’equilibrio staordinario, che si presenta con: Corpo: 8 – Intensità: 7.5 – Persistenza: 7.5 – Dolcezza: 9 – Acidità: 6.5

Capsule Compatibili Lavazza* A Modo Mio* con i seguenti modelli di macchina da caffè: Espressgo, Espria, Extra, Fantasia, Favola Electrolux, Idola, Jolie, Magia, Minù, Minù Caffè Latte,Simpla, Tiny

*Lavazza, *A Modo Mio, *Lavazza A Modo Mio sono marchi di proprietà di Luigi Lavazza S.p.A; Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Luigi Lavazza S.p.A; La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all'utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico *Lavazza *A Modo Mio