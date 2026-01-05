Caduta spettacolare di Francesca Tocca

Francesca Tocca è stata protagonista di una rovinosa caduta nel corso di un evento in cui stava sfilando. La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha postato il video del suo capitombolo, che si è verificato mentre scendeva alcuni scalini indossando un lungo e elegante abito da sera.

Nel video, si vede Tocca all’interno di un teatro, dove un gradino l’ha tradita e lei è andata gambe all’aria. La danzatrice ha deciso di condividere il ‘momentaccio’ con i suoi fan e ha ironizzato sulla caduta scrivendo “Mago Silvan, spostate”. Anche il suo ex marito Raimondo Todaro ha commentato il video, piazzando sul filmato la simpatica emoji della scimmietta che spia.

Dopo la fine del matrimonio con Todaro, Tocca si è sempre dichiarata single, nonostante pare abbia avuto un flirt con il ‘Parrucchiere dei vip’ Davide Greco. Di recente, la ballerina è tornata al centro del gossip per uno ‘spiffero’ che ha coinvolto Francesco Totti, che avrebbe un debole per la professionista di Amici e le avrebbe scritto dei messaggi privati per ‘sondare il terreno’.

Todaro, anche lui single, è finito al centro della cronaca rosa per via di un presunto avvistamento con una ‘lei’ in Sicilia, ma anche tale voce è caduta nel dimenticatoio senza avere alcuna conferma.