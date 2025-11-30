12.5 C
Caduta Libera torna su Canale 5 con Max Giusti

Il programma “Caduta Libera” torna su Canale 5 ogni giorno alle 18.45 a partire da domenica 7 dicembre, con una nuova edizione che presenta alcune importanti novità. Max Giusti è il nuovo conduttore del programma, una delle produzioni più amate dai telespettatori e già condotta con successo da Gerry Scotti.
Accanto a Max Giusti, c’è un’altra novità, ovvero Isobel Fetiye Kinnear, una ballerina che è stata finalista del talent “Amici”. Max Giusti prende il posto di Paolo Bonolis, che aveva condotto con successo la fascia preserale di Canale 5 con “Avanti un altro!” e la sua unica capacità di coinvolgere il pubblico.

