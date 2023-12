Caduta all’indietro per Madonna durante un concerto: “Sono sballata”

Piccolo incidente per Madonna durante uno dei suoi ultimi concerti americani. La regina del pop è stata protagonista di una caduta nel bel mezzo dell’esibizione di Hung Up al Barclays Center di New York. La Ciccone è caduta all’indietro ed è stata aiutata a rialzarsi da una ballerina. Nulla di grave, nessun infortunio, Madonna è immediatamente tornata in piedi ed ha continuato a cantare e ballare, non prima però di essersi giustificata con un secco: “Sorry I’m high“.

Come non amarla.

La caduta di Madonna, i video.

Madonna, i suoi interventi al The Celebration Tour.

“Non ho iniziato in vetta e sono partita dal basso guadagnandomi tutto da sola con le mie forze. Quando ho iniziato a fare musica ero completamente senza un soldo, ai tempi fare un bagno caldo era un vero lusso. E così finivo per uscire solo con uomini che a casa avevano una doccia o una vasca da bagno. Chiedevo cose come: “Vivi da solo?”. Loro di solito mi rispondevano di sì e allora io continuavo: “A casa hai una vasca da bagno o una doccia?”. Al che loro annuivano e mi guardavano come se fossi fuori di testa. Quindi io proseguivo con un: “Che ne dici se ordiniamo qualcosa per cena e andiamo da te?””. “Stiamo assistendo ad avvenimenti di pura follia nel mondo ed è incredibilmente doloroso dover fare da testimoni. Mi si spezza il cuore nel vedere soffrire i bambini, gli adolescenti e gli anziani. Tutto questo è straziante. Ciascuno di noi può, nel suo piccolo, dare un contributo, cercando di portare pace e armonia nella sua vita, con le parole e con i fatti. Scusatemi, non voglio dare a nessuno una lezione, ma tutti insieme siamo forti. Possiamo unirci per portare luce e amore nel mondo. Perché il cambiamento arriva soltanto in questa maniera”. “”Ho perso tantissimi amici, molte persone a cui volevo bene. Mi sarei tagliata le braccia se fosse servito a trovare una cura per salvarli. Ho visto così tante persone morire e tra questi, Martin Burgoyne, che aveva solo 23 anni. Ho visto il mio miglior amico, Martin, morire. Gli tenevo la mano e lui soffriva tantissimo. Riusciva appena a respirare. Voleva che interpretassi Maria Callas. Gli dissi, “Martin per favore, lasciati andare” e vidi il suo spirito lasciare il suo corpo”.