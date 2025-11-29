9.1 C
Cadillac CT5 V-Performance in Cina

Da stranotizie
La joint venture SAIC-GM ha presentato al Salone di Guangzhou il nuovo pacchetto V-Performance per la Cadillac CT5. L’obiettivo è quello di ravvivare l’interesse per la berlina sul mercato cinese, puntando su aggiornamenti estetici mirati.

Il protagonista è la tinta Hurricane Matte Gray, sviluppata con nanomateriali e applicata in otto strati. L’azienda segnala una migliore resistenza all’invecchiamento del rivestimento. Pinze freno Brembo rosse con logo V-Series e una chiave dedicata in rosso completano l’insieme, conferendo alla CT5 un’aria più determinata senza scivolare nell’ostentazione.

Sotto la pelle non ci sono interventi meccanici. In configurazione V-Performance, la CT5 utilizza il 2.0 turbo LSY da 233 hp abbinato a un automatico a 10 rapporti. Il pacchetto è proposto esclusivamente con la Track Performance Edition, che include Magnetic Ride Control, differenziale eLSD e freni maggiorati.

Il pacchetto costa 8.000 yuan, da sommare ai 256.900 yuan della Track Performance Edition di base. La CT5 offre una proposta chiara: look aggiornato, basi tecniche collaudate e quella giusta dose di carattere per farsi notare.

