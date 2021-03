Cade Maddox da anni è uno degli attori gay più influenti nell’industria dei video per adulti, anche se ultimamente sembrerebbe dedicarsi esclusivamente alla carriera su OnlyFans.

In questi giorni l’attore è finito al centro di una enorme shitstorm a causa di un escamotage che avrebbe usato per avere accesso anzitempo alla vaccinazione Covid. In California, infatti, al momento tale privilegio è destinato solo a personale sanitario, dell’infanzia, dell’alimentazione, dell’agricoltura e dei servizi di emergenza.

Cade Maddox, che per vivere gira video per OnlyFans, non rientrava in nessuna di queste categorie ma, come si suol dire, fatta la legge trovato l’inganno. A rientrare nel personale dell’alimentazione ci sarebbero infatti anche gli autisti di Uber Eats ed a quanto pare, per esser considerato tale, in America basterebbe davvero poco: una patente, una macchina, una fedina penale pulita ed un paio di consegne fatte.

L’attore è così diventato un autista di Uber Eats ed ha ricevuto proprio in questi giorni la sua prima dose di vaccino. Non contento di aver superato la fila, Cade Maddox ha anche immortalato il tutto su Instagram sbattendolo in faccia ai propri follower e no, non nel senso che i follower vorrebbero.



Sui social, neanche a dirlo, lo hanno massacrato al grido di #Aspettailtuoturno!

Cade Maddox si fa il vaccino, il video: