Cade durante l’arrampicata, muore a 20 anni a L’Aquila

Un giovane studente universitario di Merano, Manfredi Antonio Fabiano Tallarico, è morto oggi pomeriggio a L’Aquila dopo essere precipitato mentre stava arrampicandosi con un amico. La vittima, che frequentava la Facoltà di Odontoiatria a L’Aquila e avrebbe compiuto 21 anni il 6 febbraio prossimo, è caduta per decine di metri in una zona rocciosa conosciuta come Fossa di Valleona. Nonostante l’intervento tempestivo di un elicottero del 118, per lui non c’era già più nulla da fare.

L’incidente è stato segnalato dall’amico che si trovava con lui durante l’arrampicata. Le autorità competenti, inclusi i carabinieri e la Procura dell’Aquila, hanno avviato indagini per chiarire le circostanze della tragedia. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra familiari e amici, evidenziando il tragico evento che ha colpito la comunità universitaria di L’Aquila.