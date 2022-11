Cade dalla finestra del terzo piano, il destino ha altro in serbo

Il destino a volte ci mette lo zampino: si salva quando cade dalla finestra del terzo piano grazie ad un passante che si trova sotto di lui – VIDEO.

Che sia per mano di un miracolo o il destino, per quel gattino non è ancora giunta l’ora. Nonostante i felini siano abili saltatori e cadano sempre in piedi, un volo dal terzo piano potrebbe essere difficile da gestire anche per loro. Questo, infatti, è quello che è successo nella giornata del 21 novembre a Istanbul: un gattino è caduto dalla finestra che si trova al terzo piano di un condominio.

Salvo grazie ad un passante: cade dalla finestra del terzo piano – VIDEO

L’accaduto è avvenuto esattamente alle 13:30 di lunedì 21 novembre nel distretto di Güngören Sanayi Mahallesi della città di Istanbul in Turchia. Özgür Anlı è un commerciante che si stava godendo la pausa pranzo con un suo collega, e si stava bevendo un tè per strada quando ha notato il gatto della sorella, Latte, scorrazzare nel davanzale della finestra, collocata al terzo piano del condominio.

Prontamente il commerciante ha captato il pericolo e pensava che l’animale potesse effettivamente cadere, anche se i gatti sono noti per il loro equilibrio e prontezza. Tuttavia mai dire mai e infatti l’uomo ci aveva visto giusto. Tempo alcuni istanti e il gattino è scivolato sul marmo del davanzale ed è caduto. Fortunatamente Özgür Anlı aveva previsto tutto ed è riuscito ad afferrare Latte al volo a pochi centimetri da terra. Il piccolo gattino è stato quindi salvato e si è evitata una tragedia. Molto spaventato dalla situazione appena vissuta, Latte si è fatto coccolare tra le braccia del fratello della sua mamma.

Mentre il commerciante cercava di tranquillizzare il gattino, sono arrivati disperati la sorella e il cognato, i quali avevano dimenticato per sbaglio la finestra aperta. Difatti hanno visto la scena dall’interno, ovvero il gatto scivolare e cadere nel vuoto non sapendo che ci fosse un salvatore di sotto e non avendo il coraggio di vedere di sotto. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e pubblicate nel web. Per fortuna questa storia ha un lieto fine e l’uomo è riuscito a percepire il pericolo e salvare il piccolo Latte.