Cade dal terzo piano e atterra sulla schiena: l’orribile caduta

Dopo essere caduto dal terzo piano, atterra sulla schiena: anche se la caduta è stata traumatica il gatto è stato miracolato – FOTO.

I gatti sono animali da sempre avventurieri, tuttavia a volte si cacciano in situazioni davvero pericolose. Un gatto miracolato è sopravvissuto praticamente indenne dopo una caduta di almeno tre piani. Il suo nome è George ed è precipitato a terra da un albero più alto di una casa vicina ed è atterrato sulla schiena, ma è apparso brevemente stordito prima di rialzarsi.

George atterra sulla schiena dopo essere precipitato da un albero – FOTO

Uno dei veterinari che si è occupato di George ha dichiarato di non riuscire a credere che il gatto non avesse riportato lesioni più gravi, il quale è convinto di aver utilizzato una delle sue nove vite probabilmente. Il dramma è iniziato quando George è sgusciato fuori dalla porta sul retro della casa della sua proprietaria Kate in Cumbria (Regno Unito), mentre lei stava andando a lavorare. Essendo un gatto da appartamento non esce quasi mai in esplorazione.

“Lo chiamavo e lo chiamavo, ma non tornava”, ha raccontato Kate. George è stato trovato la sera, non lontano da casa, su un albero che si pensa sia alto più di 9 metri, palesemente spaventato. Mentre i presenti si chiedevano come avesse fatto a finire fin lassù, un esperto di alberi ha cercato di raggiungere il gatto ma il felino si è ritirato fino in cima. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti in aiuto, ma senza successo in quanto la scala del loro camion non arrivava fino alla cima dell’albero.

Così George è stato costretto a passare la notte bloccato sull’albero ed è stato piuttosto sconvolgente per la proprietaria perché le persone hanno riferito che lo hanno sentito piangere tutta la notte. L’esperto di alberi, il mattino successivo, ha tentato un’altra volta di recuperare George, ma mentre il tentativo di salvataggio era in corso, il gatto è caduto ed è atterrato sulla schiena. Per un attimo è restato a terra stordito e si è temuto il peggio.

“Tutti pensavano che fosse morto. Poi si è alzato e una signora lo ha afferrato. Gli usciva sangue dal naso e dalla bocca“. Kate lo ha portato di corsa al Paragon Veterinary Group di Cumbria, dove una equipe di veterinari lo ha soccorso. Un esame, controlli neurologici e radiografie hanno mostrato che, sebbene George si fosse rotto il palato, per il resto non era ferito. È stato ricoverato in chirurgia dove gli è stata chiusa la ferita. George è stato un gatto davvero fortunato e potrà ritornare tra le braccia della sua Kate sano e salvo.