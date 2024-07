Cade da cavallo, in attesa di essere salvata succede qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, erano tutti intorno a lei

Mentre si trovava in vacanza una bambina è caduta da cavallo e in attesa che i suoi parenti arrivassero per soccorrerla ha vissuto una situazione surreale.

Una bambina di nome Frankie appassionata di equitazione si trovava tra le colline del Galles per una vacanza quando a causa di una caduta dal suo destriero si è trovata a vivere quella che può essere considerata solo come un’esperienza surreale.

A quanto riportato infatti la giovane stava facendo una passeggiata a cavallo tra le colline con la sua famiglia, la bambina si era distanziata un po’ dal gruppo quando il suo cavallo ha iniziato a manifestare dei comportamenti strani, Süti, questo il nome del cavallo che la bambina stava cavalcando, per cercare di raggiungere un altro cavallo è scivolato sul muschio cadendo rovinosamente e portando con se la povera bambina.

Cade da cavallo ma il supporto che le viene dimostrato le fa dimenticare il dolore

Fortunatamente il cavallo non ha riportato danni a seguito della caduta mentre la povera bambina ha riportato la slogatura della spalla, il dolore era intenso per la piccola e richiedeva un intervento medico urgente per poter non solo sedare il dolore ma anche per poter rimettere la spalla nella posizione giusta.

Ovviamente il padre della piccola Frankie si è catapultato in città in cerca di aiuto mentre la bambina rimase con la sua mamma in attesa dei soccorsi. Per circa 30 minuti la bambina e sua madre rimasero sole sulla collina e in quel frangente temporale è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti strabiliati, una mandria di cavalli si è infatti avvicinata alla bambina ferita circondandola, gli animali sembravano consapevoli di quello che stava accadendo e si avvicinavano alla bambina con dei movimenti estremamente delicati e lenti.

La mamma della piccola che ha ripreso l’accaduto in una clip video è stata testimone di qualcosa di incredibile che nessuno si sarebbe mai aspettato, i cavalli hanno accerchiato la bambina ma la loro calma e tranquillità non ha fatto impaurire la piccola.

I cavalli infatti sembravano tutti intenti a spronare e supportare la bimba cercando di rassicurarla, questo evento straordinario dimostra come gli animali possano dimostrare la propria empatia, in quella che sembrava una situazione dolorosa e drammatica infatti gli animali si sono dimostrati ancora una volta degli esseri strepitosi.

La caduta da cavallo solitamente è un evento traumatico per un fantino figuriamoci per una bambina, ma i cavalli, con la loro grazia, e con la loro empatia, hanno trasformato la caduta da cavallo da un evento doloroso e drammatico in una situazione stupenda che supera l’immaginazione.