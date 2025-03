Cadavere nell’Adda, potrebbe appartenere a Jhoanna Nataly Quintanilla

È stato trovato nel fiume Adda, vicino a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, il cadavere di una donna, probabilmente Johanna Nataly Quintanilla, una babysitter di origine salvadoregna. Il suo compagno, Pablo Gonzalez Rivas, è accusato del suo omicidio. La donna era scomparsa da Milano il 24 gennaio, e Rivas è stato arrestato il 7 febbraio con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e dal rapporto di convivenza, oltre all’occultamento del cadavere. Un mese dopo la scomparsa, Rivas aveva inizialmente denunciato un “allontanamento volontario”, ma le telecamere di sorveglianza hanno fornito prove contro di lui.

Rivas ha dichiarato agli inquirenti di non aver avuto intenzione di uccidere, sostenendo che la morte fosse avvenuta durante un gioco erotico. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari di Milano, Anna Calabi, ha convalidato l’arresto, definendo l’omicidio come aggravato da futili motivi nei confronti della compagna convivente. Il giudice ha sottolineato l’importanza delle modalità crimine e il fatto che Rivas, subito dopo aver causato la morte della compagna, abbia agito con lucidità per occultare il cadavere.

Attualmente, il caso suscita grande interesse e preoccupazione sia per la brutalità dell’episodio che per le dinamiche relazionali che possono portare a tali tragedie. Le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda e raccogliere ulteriori elementi utili al processo.