Cadavere dilaniato sui binari alla stazione di Desio, partono le indagini

Il cadavere di una donna è stato scoperto questa mattina alle 6 vicino ai binari della stazione ferroviaria di Desio, in Monza e Brianza. L’identificazione della vittima è attualmente in corso, poiché il corpo è stato trovato completamente dilaniato, sotto le rotaie. Le indagini sono condotte dalla Polfer di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna sia stata colpita sul fianco da un treno e trascinata, ma non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. Gli investigatori non hanno rinvenuto biglietti o messaggi d’addio vicino al corpo, e tutte le verifiche necessarie stanno proseguendo.

Nel frattempo, la circolazione ferroviaria sulla direttrice tra le stazioni di Desio e Seregno era stata sospesa per consentire accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Ora, tali accertamenti sono stati conclusi e il servizio è ripreso, seppur con dei rallentamenti, su un unico binario. Sono previste variazioni per riorganizzare il servizio a causa dell’incidente e della necessaria gestione della situazione.