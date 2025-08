Cacio e Pepe: la vera ricetta che resiste alle varianti

La cucina romana è famosa per la sua tradizione culinaria ricca e autentica, e uno dei piatti più emblematici è senza dubbio la pasta cacio e pepe. Recentemente, tuttavia, si è scatenata una polemica riguardante la corretta preparazione di questa pietanza.

Il sito web di cucina della BBC ha pubblicato una ricetta della cacio e pepe che include burro e parmigiano. Questa versione ha suscitato il malcontento della Fiepet Confesercenti di Roma, che ha contestato l’errore, sottolineando che la ricetta originale prevede solo tre ingredienti: pasta, pepe e pecorino romano. Claudio Pica, presidente dell’associazione, ha espresso sorpresa per la difformità e ha richiesto una rettifica al sito britannico.

Secondo Pica, la reinterpretazione della cacio e pepe da parte della BBC rappresenta una minaccia alla tradizione culinaria romana, alla quale, oltre alla cacio e pepe, appartengono anche piatti come la carbonara. La richiesta di correzione è stata inoltrata anche all’Ambasciata del Regno Unito in Italia, a fronte di un fenomeno che ha visto la nascita di varianti oggettivamente alterate di ricette romanef, come la carbonara con panna.

Lo chef Riccardo Aquilani, del ristorante Pancrazio, ha dichiarato che per realizzare una vera cacio e pepe è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità, come il pecorino romano grattugiato e pepe nero macinato al momento. Una mantecatura curata è essenziale per mantenere la genuinità e il sapore di questo piatto iconico della cucina laziale.