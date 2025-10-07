Cacio e pepe con tonno: la rivisitazione innovativa italiana

Un team di scienziati italiani ha vinto l’Ig Nobel per la creazione della cacio e pepe “scientifica”, una ricetta tradizionale romana. Nel frattempo, il famoso piatto è stato riproposto su New York Times con un’originale variante: cacio e pepe con tonno.

La ricetta è firmata da Carolina Gelen, che ha anticipato possibili critiche sull’abbinamento insolito fra pesce e formaggio. Ha spiegato che, se contestualizzato correttamente, l’accostamento può risultare sorprendente, con il tonno bianco in scatola che aggiunge proteine al piatto, rendendolo più sostanzioso.

Gelen suggerisce di preparare la crema di formaggio mescolandola con l’acqua di cottura, e cita Luciano Monosillo, considerato il “re della Carbonara”. L’uso del tonno in scatola potrebbe sembrare controverso, ma in alcuni contesti gastronomici non è così irragionevole. In Italia, generalmente, si evita di abbinare formaggi stagionati come il Pecorino o il Parmigiano al pesce, poiché il sapore intenso del formaggio può coprire quello più delicato del pesce. Inoltre, le tradizioni culinarie locali influenzano frequentemente queste combinazioni.

Sebbene l’abbinamento rimanga atipico, esistono eccezioni. In diverse regioni italiane, il pesce è già accostato a formaggi: il baccalà alla vicentina è preparato con latte e grana, il polpo è abbinato alla stracciatella in Puglia, e nel Lazio si cucina pasta con le cozze e Pecorino.

Le reazioni online sono state varie, ma la ricetta ha ottenuto un buon consenso con una valutazione di 4 stelle su 5 su 280 recensioni.