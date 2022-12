Cachet stellare per Sonia Bruganelli al GF Vip? Lei interviene

Quanto guadagna Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip? Una pagina Instagram ha condiviso un Reel in cui sostiene che il suo cachet ammonterebbe a 12 mila euro a puntata; ben 2 mila euro in più del famoso cachet (mai smentito) di Orietta Berti.

Una cifra che è stata però smentita dalla diretta interessata. Sonia Bruganelli ha infatti condiviso il video scrivendo “non è vero” e aggiungendo poco dopo un post: “Fake news! Sono sempre più affascinata dalle pagine Instagram che scrivono quello che gli passa in mente senza avere nessuna idea delle cose di cui parlano”.

Quanto guadagna Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip non è dato quindi saperlo, anche se tutti i rumors circolati fin’ora sono tutti più generosi di quelli su Orietta Berti. Ma poco importa, Mediaset è un’azienda privata e i soldi che guadagna con le pubblicità li investe un po’ dove e come vuole.

“Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv?” – ha scritto Dagospia – “Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.

Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. – si legge su Dagospia – E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?”