Cachet stellare per Orietta Berti: ecco quanti soldi guadagna ogni puntata del GF Vip

A lungo corteggiata da Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini, alla fine Orietta Berti si è lasciata convincere. Se la cantante ha deciso di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip è anche grazie al cachet stellare che ha portato a casa. A rivelarlo è stata proprio lei in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Ma quanti soldi prende la Berti per stare accanto a Sonia Bruganelli? A svelare il mistero c’ha pensato Candela su Dagospia. Sembra infatti che il cachet di Orietta nazionale ammonti a circa 10.000 € a puntata, cifra non esagerata, ma che va moltiplicata per 50, che sono le puntate (minime) previste del GF Vip 7. Il totale per Orietta è intorno al mezzo milione di Euro.

“Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata. Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. – si legge su Dagospia – E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?”

“Orietta che ne pensi del bacio tra Sara e Romita?” “Mah, ricordo che nel ‘96 a Sanremo avevo un vestito a fiori rosa e allora…”#gfvip pic.twitter.com/qqJTZqSpRc — Isabella Benanti (@isabenanti) September 19, 2022

Orietta Berti sul suo cachet: “Mi hanno offerto tantissimi soldi”.