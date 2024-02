Cachet di Sanremo 2024, tutte le cifre: dai conduttori ai cantanti

Quali sono i cachet del Festival di Sanremo 2024? Le cifre online sono moltissime.

Il quotidiano La Stampa ha rivelato che Amadeus guadagnerebbe 700 mila euro, Marco Mengoni 200 mila euro, mentre tutti gli altri co-conduttori 180 mila euro.

“Per la convenzione con il comune di Sanremo la Rai spende poco più di 5 milioni, gli ingaggi poi non sono cifre da capogiro. Ovviamente Amadeus è in testa con circa 700 mila euro di ingaggio, 180-200 mila sono le spese per le co-conduzioni, con Mengoni il più pagato davanti a Cuccarini, Giorgia e Mannino. Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera, circa 700 persone. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis. Sicuramente quest’anno il cast messo su dal direttore artistico Amadeus è superiore rispetto alle precedenti edizioni da lui condotte”.

Anche il portale Wired ha parlato dei cachet di Sanremo, ma secondo loro i compensi sarebbero molto ridimensionati rispetto alle cifre riportate da La Stampa. Amadeus, infatti, guadagnerebbe 70 mila euro a puntata (per un totale di 350 mila euro), mentre tutti i co-conduttori percepirebbero un cachet di 25 mila euro.

Infine un cachet è previsto anche per i cantanti, a tal proposito BlogTivvu scrive:

“I partecipanti ricevono un bel rimborso spese di circa 53mila euro a testa. Questa cifra serve a coprire gli oneri per l’entourage e lo staff che li seguirà a Sanremo 2024. Insomma, sono soldi ben spesi per far sì che i nostri artisti preferiti siano al top. Ma non finisce qui, ragazzi! Ogni artista riceve anche un compenso di 3mila euro solo per il privilegio di calcare quel palco. E non è tutto, c’è un bonus di altri 5mila euro per la serata dei duetti”.