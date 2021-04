La storia postata su Instagram da Fedez e la solidarietà di Mahmood. Fino al post di Elodie che invita a partecipare alla sottoscrizione, lanciata dalla cugina, per dare una casa e comprare vestiti a Malika, la ragazza di Castefiorentino ripudiata dalla famiglia per essersi innamorata di un’amica. E cacciata dall’abitazione dei genitori senza potere portar via neppure le sue cose personali.

Si muove anche il mondo dello spettacolo e della musica per la ventiduenne messa alla porta perché “indegna”, minacciata con parole oscene e violentissime rivolte anche alla compagna: “Meglio una figlia drogata che lesbica”. E ancora: “Dì a quella faccia di m… che se l’acchiappo le strappo il cuore dal petto”. Mentre la procura della Repubblica di Firenze ha aperto un’inchiesta per violenza privata e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare, Malika, 22 anni, racconta la sua odissea.

“Il momento peggiore è stato quando i miei genitori mi hanno cacciato da casa. Ho provato paura, infinita tristezza, rabbia. Hanno cambiato la serratura, non ho potuto neanche recuperare le mie cose. Non riuscivo a crederci. In quei giorni ho avuto pensieri terribili, ho anche pensato di farla finita”.

Come è iniziato tutto?

“A gennaio, con una lettera. Ho scritto ai miei genitori per dire che mi ero innamorata di una ragazza, e da quel momento è crollato tutto. Mia mamma mi ha umiliato in ogni modo, con offese, minacce, parole irripetibili. Ricordo anche un messaggio di mio padre, la sera stessa. Diceva: “Hai distrutto la famiglia””.

Hanno sequestrato la sua stanza.

“Sono tornata con i carabinieri per recuperare le mie cose e mia mamma ha detto che per lei non esistevo. Non lo scorderò mai, all’improvviso sono scomparsa dalla vita della mia famiglia. Ci ho messo un po’ per realizzare, poi ho fatto l’unica cosa che dovevo fare, difendere la mia libertà”.

Come si spiega tanto odio?

“Me lo chiedo continuamente, ma ancora non so rispondermi. Con i miei genitori non ho mai avuto un rapporto semplice, hanno sempre disprezzato le mie inclinazioni, il mio modo di vestire poco femminile e in generale il mio carattere pacifico e libero. Quando mia mamma venne a sapere che giocavo a calcetto fu la fine. Mi picchiò, era una furia”.

Di cosa la accusava?

“Diceva che il calcio fa venire le gambe storte, che è uno sport da uomini e da lesbiche. E giù botte. Ripeto, non ho mai capito perché. Non ne faceva una questione religiosa, lo stesso mio padre. Erano ossessionati dall’idea di avere una figlia lesbica e dal giudizio degli altri”.

Come ne è uscita?

“Grazie alla mia compagna, in questi mesi è riuscita a farmi sopportare tutto. Mi ha dato quello che non avevo e che avevo sempre cercato. Non saprei neanche come definire questo sentimento, l’unica parola che mi viene in mente è respiro. E non ne voglio fare a meno”.

Nei giorni scorsi ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia. Le sue parole hanno commosso e indignato.

“Dovevo farlo, non potevo accettare in silenzio. Mi stanno scrivendo in tanti, sono grata per questa solidarietà, non me l’aspettavo. È importante non essere soli in momenti come questi”.