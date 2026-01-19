Caccia in Sicilia, WWF chiede chiusura

Il WWF Sicilia ha inviato un’istanza urgente al Presidente della Regione Siciliana e agli Assessori dell’Agricoltura e dell’Ambiente per richiedere la sospensione immediata di ogni attività venatoria su tutto il territorio regionale a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo l’Isola. L’allerta meteo di livello arancione e rosso diramata dalla Protezione Civile evidenzia una situazione di estrema criticità idrogeologica, rappresentando un triplice pericolo per la sicurezza pubblica, gli organi di vigilanza e la fauna selvatica.

La prosecuzione della stagione venatoria in queste condizioni espone a rischi gravissimi i cacciatori, agricoltori, allevatori e altri cittadini che frequentano le campagne, nonché il personale di soccorso già impegnato nella gestione delle emergenze idrogeologiche. Inoltre, gli animali sono già stremati dal gelo e dalla pressione venatoria, quindi continuare a cacciare in queste condizioni causerebbe danni irreparabili agli equilibri biologici e alla conservazione delle specie.

Il WWF sottolinea che l’ordinamento giuridico e il principio di precauzione impongono alla Regione di intervenire per non aggravare tali rischi e che sospendere subito la caccia è un atto doveroso e di buonsenso per proteggere la vita umana e il patrimonio faunistico. L’Associazione ambientalista ricorda che la legge regionale sulla caccia attribuisce all’Assessore all’agricoltura il potere di modificare i termini della stagione venatoria per vietare la caccia o ridurne i periodi in caso di particolari condizioni ambientali o calamità.