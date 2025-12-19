15.2 C
Il governo Meloni e la Federazione italiana della caccia sono tra le organizzazioni coinvolte in una discussione sull’applicazione della Direttiva Habitat in Italia. La Direttiva Habitat è una normativa dell’Unione europea che mira a proteggere gli habitat naturali e le specie animali e vegetali. La Commissione europea ha espresso preoccupazione per l’applicazione di questa direttiva in Italia, in particolare nella regione del Trentino-Alto Adige.

La Federazione italiana della caccia ha presentato un emendamento al disegno di legge che regola la caccia in Italia, al fine di allineare la normativa nazionale con le disposizioni della Direttiva Habitat. Tuttavia, questo emendamento ha suscitato critiche da parte di alcune organizzazioni ambientaliste, come il WWF, che ritengono che esso possa compromettere la protezione degli habitat naturali e delle specie animali.

La questione è stata oggetto di discussione anche a livello politico, con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della senatrice Gina Lollobrigida, che hanno espresso preoccupazione per l’impatto della normativa sulla caccia e sulla protezione dell’ambiente. Inoltre, è stata avviata una petizione per chiedere una maggiore tutela degli animali e dell’ambiente. Il partito Fratelli d’Italia e la Lega per Salvini Premier sono tra quelli coinvolti nella discussione.

