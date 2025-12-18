Caccia illegale in Italia, operazione di contrasto nella provincia di Roma

L’Operazione Recall è giunta alla sua decima edizione e si è svolta tra ottobre e dicembre in diversi ambiti territoriali della provincia di Roma. L’attività, condotta dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma con la collaborazione delle guardie volontarie venatorie della LIPU, ha messo nel mirino la caccia illegale ai danni dell’avifauna migratoria.

I controlli si sono concentrati nelle aree notoriamente interessate dal passaggio di allodole e tordi, specie che nei mesi autunnali attraversano il Lazio lungo le rotte migratorie. In questo periodo, si intensificano le pratiche illecite basate sull’uso di richiami elettronici, dispositivi vietati che riproducono il canto degli uccelli attirandoli verso i bracconieri. Questo meccanismo subdolo facilita l’abbattimento e altera le rotte migratorie, provocando gravi danni alla biodiversità.

Le conseguenze per i piccoli migratori sono spesso drammatiche, attirati a terra dai potenti richiami e già provati dal lungo viaggio, molti uccelli non trovano le energie né il nutrimento necessari per riprendere il volo, andando incontro a morte per sfinimento e stenti. Il bilancio dell’operazione parla chiaro, con 19 persone denunciate e 18 contestazioni per l’utilizzo di richiami vietati.

Sono state elevate denunce per abbattimento di specie protette, manipolazione di anelli di richiami vivi e porto abusivo di arma da fuoco. I sequestri raccontano l’entità del fenomeno, con 18 fucili, 9 richiami illegali, una rete per uccellagione e 30 allodole utilizzate come richiami vivi. Recuperata anche fauna abbattuta illegalmente, tra cui allodole, tordi bottaccio, piccioni e merli.

L’operazione ha portato alla notifica di 33 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 4.700 euro, legate a violazioni del tesserino venatorio, al mancato rispetto delle distanze, all’eccesso di carniere, alla circolazione fuoristrada e alla mancata raccolta dei bossoli. Il coordinatore regionale della Vigilanza della LIPU, Andrea Benvenuti, sottolinea l’importanza dei risultati e la necessità di un sistema di controlli capillare ed efficace per far rispettare le leggi e tutelare la fauna selvatica.