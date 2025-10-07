15.9 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Animali

Caccia illegale a Torino: scoperti resti di fauna selvatica

Da StraNotizie
Caccia illegale a Torino: scoperti resti di fauna selvatica

Nella zona di Barriera di Milano, è stata scoperta una scena inquietante: accanto a un bidone dell’immondizia sono stati trovati resti di fauna selvatica, tra cui una testa di capriolo, la pelle di un cinghiale e zampe di ungulati. Questo pellegrinaggio macabro segna chiaramente una battuta di caccia illegale, caratterizzata da una brutalità inaccettabile e da un completo disprezzo per le normative ambientali e sanitarie.

A segnalare l’accaduto sono stati il consigliere della Circoscrizione 6, Massimo Robella, e la coordinatrice all’ambiente, Giulia Zaccaro, membri del Carroccio. Entrambi hanno espresso la propria indignazione, sottolineando che situazioni simili non devono diventare la norma. Hanno esortato a garantire la sicurezza dei cittadini di Barriera, facendo riferimento alla scoperta di una carcassa di cerbiatto e di un cinghiale vicino alle ecoisole in corso Giulio Cesare.

Robella e Zaccaro hanno immediatamente richiesto l’intervento del verde della circoscrizione, che ha contattato Amiat e la polizia municipale per la rimozione e la pulizia del sangue. Hanno anche evidenziato che il quartiere deve affrontare già molteplici problemi e che la fauna selvatica merita rispetto. I politici hanno aggiunto che Barriera di Milano non dovrebbe trasformarsi in un luogo simile a un mattatoio.

Ora, le autorità competenti sono chiamate a indagare per verificare la provenienza degli animali, le responsabilità legali e possibili reati contro la fauna, nonché il reato di abbandono illecito di carcasse.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Turismo sostenibile in Sicilia: viaggio nella Costa del Mito
Articolo successivo
Il linguaggio delle intelligenze artificiali in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.