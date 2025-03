Caccia all’uomo che viveva con lui

Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nella sua casa di Limena, in provincia di Padova. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di oggi, dopo che il cognato dell’anziano, preoccupato per la sua assenza, ha allertato le autorità. L’anziano risultava morto da alcuni giorni e si trovava in una stanza in disordine, riverso in una pozza di sangue e già in avanzato stato di decomposizione.

Circa una settimana fa, era scomparso anche un uomo di circa 45 anni che viveva con l’80enne, offrendo aiuto per tenere in ordine la casa. Questo 45enne è ora il principale sospettato dell’omicidio ed è ricercato dai carabinieri, essendo l’unico a non essere stato rintracciato. Quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta per permettere l’ingresso dei militari, la scena che si è presentata ai loro occhi era inquietante.

L’anziano, che non era stato più visto da tempo, ha attirato l’attenzione delle autorità a causa della conduzione della sua vita, che lo vedeva coabitare con un individuo sospetto. Al momento, le indagini sono attive e i carabinieri stanno cercando di scoprire il motivo del delitto e il destino del giovane uomo che viveva con lui. La situazione ha destato preoccupazione nella comunità locale, che ora attende ulteriori sviluppi da parte delle forze dell’ordine.