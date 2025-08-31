Caccia alle streghe in Bulgaria: il dramma di Made in EU

A marzo 2020, con l’arrivo del Covid in Europa, ci troviamo in una città bulgara. Iva, interpretata da Gergana Pletnyova, lavora in una fabbrica che produce abbigliamento per grandi marchi, con salari molto bassi. Per non perdere il suo lavoro, Iva finge di stare bene, anche se avverte i sintomi del virus. Tuttavia, quando molti dipendenti si ammalano, è Iva a essere accusata di aver portato il virus in città.

Un medico che l’assiste in ospedale non crede che possa essere lei la paziente zero, poiché non lascia la città da cinque anni. Si sospetta invece il proprietario italiano dell’azienda, che era stato a Bergamo poco prima del contagio. Nonostante ciò, Iva diventa il bersaglio delle accuse e, seguendo l’andamento di una vera e propria caccia alle streghe, gli aggressori danneggiano la macchina del suo figlio, subendo anche violenza fisica.

Il regista Stephan Komandarev, con “Made in EU”, sembra voler evidenziare come il capitalismo sfrutti i lavoratori bulgari per produrre articoli di marca. Tuttavia, il film si concentra anche sull’ottusità umana, che tende a colpevolizzare i più deboli piuttosto che affrontare le vere cause dei problemi. In un periodo di pandemia, trovare un capro espiatorio diventa più semplice e tentatore.

“Made in EU” è un’opera che, pur non essendo perfetta, riesce a rappresentare l’odio che si nasconde dietro le nostre scelte di consumo, suggerendo che i capi tanto desiderati potrebbero non essere privi di colpe.