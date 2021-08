BOLOGNA Ha abbattuto un recinto elettrosaldato alto due metri ed è sparita nei boschi della provincia Reggiana: l’impresa è di una zebra, un maschio di un anno e cinque quintali di peso che si chiama Achille. L’animale è fuggito da un allevamento di Rivalta gestito da un veterinario e ora per ritrovarlo sono mobilitati carabinieri forestali e polizia locale. Lo riporta la Gazzetta di Reggio Emilia.

“Essendo un veterinario sono appassionato di animali – ha raccontato il veterinario, proprietario, Marco Bonacini – e ne ho di diversi tipi. Avere una zebra è sempre stato il mio sogno così, quando mi si è presentata l’occasione, non ho esitato. Ho acquistato regolarmente Achille da un venditore a Roma e l’ho messo nel recinto insieme ad altri animali che già avevo: dei pony, degli alpaca, delle caprette”. Achille però è fuggito e secondo le ultime segnalazioni potrebbe essersi rifugiato in zone boscose con corsi d’acqua. Senza esito fino a ieri sera, le ricerche proseguono oggi.

Nel 2012 un altro animale selvatico fuggì in Emilia, ma da un circo: fu il caso della giraffa Aleksandre che però non ebbe un lieto fine. Aveva quattro anni e dopo alcune ore a zonzo per Imola fu catturata con un dardo anestetico e morì poco dopo. I due titolari imputati per maltrattamento di animali aggravato furono assolti dal tribunale di Bologna.