Ok, il nuovo album di Gazzelle, è disseminato in formato vinile in giro per Milano: ecco la caccia al tesoro per promuovere il disco del cantautore.

Chi cerca, trova. La nuova campagna promozionale per l’album Ok di Gazzelle si basa su questo semplicissimo concetto. E sul gioco più vecchio del mondo: la caccia al tesoro. Il disco in uscita il 12 febbraio è già disponibile in versione vinile in alcuni angoli nascosti di Milano. L’artista lo ha infatti disseminato in giro per la città meneghina, celandolo all’interno di speciali cassette antincendio presenti qua e là, dal Duomo ai Navigli.

La caccia al tesoro di Gazzelle

Un gioco, ma anche un modo originale per mettere alla prova i suoi fan milanesi, che possono avere l’opportunità di ascoltare con 72 ore di anticipo i brani inediti dell’album in arrivo.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/gazzelle__

Da piazza Duomo a piazza Castello, dalla metro ai Navigli: in diversi angoli di Milano è in queste ore possibile imbattersi nelle cassette antincendio rosse con all’interno il tesoro più ambito. Chi lo trova, può portarselo tranquillamente a casa. Di seguito una foto delle curiose cassette:

La campagna marketing originale di Gazzelle

Questa nuova campagna promozionale per l’album di Gazzelle ha richiamato alla memoria degli amanti della musica quella per l’album Santeria di Gué Pequeno e Marracash del 2016. All’epoca i due avevano disseminato di indizi Milano, coonsentendo ai propri fan di scoprire in anteprima alcuni brani del loro album. Una curiosa iniziativa che aveva fatto divertire i loro sostenitori, che avevano potuto portarsi a casa non solo un ascolto in anteprima, ma anche uno speciale poster. Il cantautore romano in questo senso ha voluto osare ancora di più. E sembra aver fatto bene.