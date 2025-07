Caccia ai cormorani: più tiratori che uccelli in Cuneo!

Cuneo è al centro di una curiosa goliardia che coinvolge il mondo della caccia. Con un nuovo Piano di gestione per il cormorano, la Provincia ha abilitato ben 136 guardie venatorie, ma il numero degli uccelli acquatici da abbattere si attesta a sole 115 unità per tutta la stagione.

Questa disparità ha già scatenato l’ilarità tra gli operatori del settore e ha sollevato dubbi nei neofiti cacciatori: chi avrà la fortuna di tornare a casa con il trofeo tanto atteso? Il primo corso di formazione ha chiuso i battenti il 25 luglio, abilitando 60 aspiranti cacciatori, mentre altri 76 parteciperanno alla seconda sessione a fine mese. Nonostante il gran numero di partecipanti, la quantità di cormorani disponibili resta limitata, rendendo la competizione piuttosto serrata.

Per ironizzare sulla situazione, alcuni hanno suggerito l’idea di un reality show come “Cormorano Factor”, dove il tiro sbagliato porta all’eliminazione, oppure “Bake Bird – solo uno può cuocerlo”, dove il cormorano diventa piatto per il più fortunato.

Nonostante le battute, gli organizzatori chiariscono che gli interventi saranno rigorosamente mirati e pianificati secondo le normative, lontano dai centri abitati, con supervisione.

L’interrogativo che si pone è cosa accadrà alle guardie in eccesso. Si ipotizzano corsi creativi come origami con piume o la sorveglianza degli esemplari rimasti. È evidente che questa stagione venatoria si preannuncia come una delle più peculiari, con un equilibrio tra l’attesa per i cacciatori e il destino degli sfortunati cormorani.