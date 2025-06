Cacatua: come aprono le fontane con ingegno incredibile

I cacatua, noti per i loro colori vivaci e il carattere gioioso, dimostrano una sorprendente intelligenza, in grado di aprire fontane e rubinetti in casa. Questi volatili, attraverso osservazione e memorizzazione, apprendono a replicare il comportamento umano per accedere all’acqua.

Un proprietario ha scoperto che il suo cacatua riusciva ad aprire una fontana semplicemente agendo sulla manopola con il becco. Questo ingegno non deriva solo dalla forza ma anche da un’attenta analisi dei gesti umani. Quando vedono qualcuno aprire una fontana, i cacatua non si limitano a osservare, ma memorizzano ogni dettaglio: la direzione in cui si gira la manopola, la forza necessaria e come posizionare il becco.

Il becco del cacatua funge da strumento multifunzionale, simile a una chiave inglese, mentre i loro piedi prensili permettono di mantenere l’equilibrio durante l’operazione. Questi uccelli sono noti per il loro spirito perseverante: attraverso tentativi ed errori affinano la loro tecnica, imparando a gestire diversi meccanismi con abilità notevole.

Inoltre, i cacatua non apprendono solo in solitudine; la loro capacità di trasmettere il comportamento ad altri membri del gruppo evidenzia un’abilità di apprendimento sociale unica. Quando un cacatua scopre come aprire una fontana, gli altri possono osservarlo e apprendere senza esperire il processo personalmente, arricchendo la loro intelligenza collettiva.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it