Cablelera Miracast HDMI Dongle,Adattatore Wireless Wifi Display Dongle HDMI per Android/iOS/Windows/Mac Laptop, supporto Miracast, DLNA, Airplay

Caratteristica:



✔ Alta risoluzione

Supporta l’alta definizione senza perdita di trasmissione e ritardo. Puoi goderti facilmente un’esperienza cinematografica a casa. ✔ Alta risoluzioneSupporta l’alta definizione senza perdita di trasmissione e ritardo. Puoi goderti facilmente un’esperienza cinematografica a casa. ✔Controlla la tua TV con il tuo dispositivo mobile

Collega semplicemente la tua TV a qualsiasi dispositivo mobile e app compatibile per mettere insieme la tua musica preferita, i tuoi film e altro ancora; controlla la pausa di riproduzione, l’avanzamento veloce, regola i livelli del volume e molto altro dall’uscita ✔Grande schermo Ultra HD

Il dongle wifi supporta l’uscita video 1080P 4K e l’uscita audio di alta qualità. L’adattatore HDMI ti offre una fantastica esperienza HD su grande schermo. ✔Supporta multi-sistema

Chiavetta display Wi-Fi Compatibile con Android 4.2, iOS 8.0, Mac OS X 10.9, Windows 8.1 e versioni successive. I passaggi operativi del Mac sono fondamentalmente gli stessi di iOS. Per il funzionamento di Windows (8.1 e 10) e altri dispositivi, fare riferimento alle istruzioni.

Specifiche:



Chip principale: AM8268C, single core

Sistema operativo: Linux 3.1

SDRAM: DDR3 128M / Flash 128M

Lingua: cinese, inglese, supporto multilingue

Distanza di trasmissione: massimo 15 M durante la riproduzione di musica, foto e file pdf e 10 M durante la riproduzione di file video.

Modalità Wi-Fi: 2,4 GHz

Rete: WiFi 802.1 b/g/n

Alimentazione: DC 5V /1A

HDMI Tipo A

Supporto: DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast

Requisiti di sistema: iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+ Chip principale: AM8268C, single coreSistema operativo: Linux 3.1SDRAM: DDR3 128M / Flash 128MLingua: cinese, inglese, supporto multilingueDistanza di trasmissione: massimo 15 M durante la riproduzione di musica, foto e file pdf e 10 M durante la riproduzione di file video.Modalità Wi-Fi: 2,4 GHzRete: WiFi 802.1 b/g/nAlimentazione: DC 5V /1AHDMI Tipo ASupporto: DLNA / AirMirror / Airplay / MiracastRequisiti di sistema: iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+

Elenco dei pacchetti:



1 adattatore HDMI per dongle display WiFi

1 antenna WiFi esterna con cavo USB

1xManuale d’uso



✈ SCREEN MIRRORING ED ESTESO – Specchia gli schermi dei tuoi dispositivi Android e iOS per visualizzare audio o video su un display più grande con il nostro adattatore HDMI wireless, inoltre, puoi utilizzare il tuo telefono come al solito in modalità estesa.✈ PORTATILE E VERSATILE – Le dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare e goderti i tuoi contenuti preferiti. Nessun cavo disordinato e consuma pochissima energia lo rendono ideale per l’uso in riunioni di lavoro, aule e intrattenimento.✈ AMPIA COMPATIBILITÀ – Supporta Miracast/Airplay/DLNA. Compatibile con Android 4.4+ e iOS 9.0+, MacOS 10+, Windows 8.1+ (deve essere abilitato per Miracast, controlla prima). Supporta Chromecast, YouTube, Netflix, Hulu Plus, IDMB, Quickflix su dispositivi Android tramite l’app Google Home. Non supporta alcuna app a pagamento sul dispositivo iOS.✈ FACILE DA CONNETTIVITÀ – Plug and play, nessuna unità e APP richieste, non richiede più cavi disordinati, basta collegare il dongle al router WIFI Internet. Si prega di leggere i dettagli delle impostazioni per connettere questo ricevitore wireless WiFi al router. Nessun ritardo! La tua vita sarà facile! E forniamo una garanzia di rimborso di 180 giorni. Supporto tecnico a vita.

18,99 €