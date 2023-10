Cable Matters cavo HDMI ultra sottile (cavo HDMI ultra fine) certificato 4K con Ethernet 0,9 m – confezione da 2

Dal marchio

Cable Matters, con sede a Southborough, Massachusetts, offre una linea completa di cavi, adattatori, basi di ricarica e prodotti di rete per la casa, l’ufficio e i centri dati. Cable Matters offre prodotti di prima classe, di qualità e convenienti supportati da un’esperienza cliente eccezionale.

Il cavo ULTRA-COMPATTO dispone di una sottile guaina rotonda ideale per spazi ristretti, con un diametro che è meno della metà di quello di un normale cavo HDMI; i connettori a basso profilo sono lunghi appena 2,5 cm per non usurare la porta HDMI del tuo computer o tablet e per non bloccare le porte adiacenti; si avvolge facilmente in un fascio da 7,5 cm così da poter essere riposto in una borsa per laptop o tablet quando ci si trova in viaggio.

Le funzionalità ULTRA-HD includono il supporto per TV UHD 3D, 4K x 2K e monitor cinematografici ad alta risoluzione 2560 x 1600; retrocompatibile con 1440p, 1080p e risoluzioni inferiori; supporta tutte le funzionalità HDMI High Speed tra cui un Canale di Ritorno Audio con supporto all’audio surround e un canale Ethernet per il trasferimento di dati full duplex a 100 Mbps quando collegato con apparecchiature che supportano queste funzionalità

I connettori placcati in oro resistono alla corrosione e garantiscono la durata nel tempo; i conduttori in rame pieno con schermatura intrecciata in rame permettono la trasmissione del segnale puro, garantendo prestazioni affidabili in quanto a trasferimento dei dati, colori brillanti e suono surround spettacolare, e, al contempo, proteggendo dalle interferenze EMI/RFI

COMPATIBILE con tutti i dispositivi HDMI dotati di una porta HDMI full-size tra cui HDTV, TV UHD, computer, lettore Blu-ray e DVD, monitor, streamer multimediale, console per videogiochi come PS3 e Xbox 360 e molti altri ancora; conformità HDCP per la visualizzazione di video con contenuti protetti

