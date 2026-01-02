Cabaret Show a Palermo

A Palermo si sta preparando un evento speciale per accogliere il nuovo anno con risate e divertimento. Il 4 gennaio, alle 17,45, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa, 7, sarà possibile assistere allo spettacolo “Cabaret Show Buon 2026”, che promette due ore di puro intrattenimento.

Gli spettatori potranno godere di racconti, aneddoti comici e tanti personaggi interpretati da Orazio Bottiglieri, Giorgio Pitarresi, Ciro Chimento, Massimo Eugenio e il chitarrista Piero Calabrese. Lo spettacolo è pensato per accogliere il nuovo anno con ironia e allegria, e si concluderà con un dolcino finale natalizio. La musica sarà un elemento chiave dello spettacolo, e il finale sarà dedicato ai pensierini per Babbo Natale.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili al prezzo di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 3926393204.