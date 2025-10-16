Ca’ del Poggio Run: sport e intrattenimento a Conegliano

A Conegliano, si svolgerà la terza edizione della Ca’ del Poggio Run, un evento che unirà sport e intrattenimento dal 17 al 19 ottobre. Il programma prevede tre giorni ricchi di attività, con spettacoli musicali, dj set ed esibizioni di pattinaggio. Il piazzale Fratelli Zoppas, intensamente animato per l’occasione, farà da palcoscenico principale.

I festeggiamenti inizieranno venerdì sera con un aperitivo e un dj set di Emanuele Bianco, seguito da un concerto live degli Estasi, tribute band di Eros Ramazzotti. Sabato la giornata continuerà con un altro aperitivo e un’esibizione di musica swing con i musicisti di Swing 16. Domenica, dopo la partenza della corsa al Viale Carducci, ci sarà un dj set di Matteo Peccolo e una performance dell’ASD Skating Don Bosco, seguiti da animazione e musica.

Le iscrizioni apriranno sabato e domenica, con l’obiettivo di superare il record di partecipanti. La corsa sarà aperta a diversi tipi di podisti, dai corridori agli appassionati di passeggiate. Saranno disponibili quattro percorsi, inclusi una mezza maratona di 21,097 km e percorsi di 5 e 8 km, accessibili anche a chi utilizza passeggini.

Un momento significativo sarà il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, una celebre salita delle colline del Prosecco, che ha ottenuto il riconoscimento UNESCO. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a varie associazioni benefiche, contribuendo così a cause sociali nel territorio.

L’evento gode del patrocinio di diversi enti e sponsor, sottolineando il forte legame con la comunità locale.