21.3 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Attualità

Ca’ del Poggio Run: sport e intrattenimento a Conegliano

Da stranotizie
Ca’ del Poggio Run: sport e intrattenimento a Conegliano

A Conegliano, si svolgerà la terza edizione della Ca’ del Poggio Run, un evento che unirà sport e intrattenimento dal 17 al 19 ottobre. Il programma prevede tre giorni ricchi di attività, con spettacoli musicali, dj set ed esibizioni di pattinaggio. Il piazzale Fratelli Zoppas, intensamente animato per l’occasione, farà da palcoscenico principale.

I festeggiamenti inizieranno venerdì sera con un aperitivo e un dj set di Emanuele Bianco, seguito da un concerto live degli Estasi, tribute band di Eros Ramazzotti. Sabato la giornata continuerà con un altro aperitivo e un’esibizione di musica swing con i musicisti di Swing 16. Domenica, dopo la partenza della corsa al Viale Carducci, ci sarà un dj set di Matteo Peccolo e una performance dell’ASD Skating Don Bosco, seguiti da animazione e musica.

Le iscrizioni apriranno sabato e domenica, con l’obiettivo di superare il record di partecipanti. La corsa sarà aperta a diversi tipi di podisti, dai corridori agli appassionati di passeggiate. Saranno disponibili quattro percorsi, inclusi una mezza maratona di 21,097 km e percorsi di 5 e 8 km, accessibili anche a chi utilizza passeggini.

Un momento significativo sarà il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, una celebre salita delle colline del Prosecco, che ha ottenuto il riconoscimento UNESCO. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a varie associazioni benefiche, contribuendo così a cause sociali nel territorio.

L’evento gode del patrocinio di diversi enti e sponsor, sottolineando il forte legame con la comunità locale.

Articolo precedente
Città italiane: aumento costo vita e inflazione a settembre
Articolo successivo
Messina avvia progetti culturali nelle aree periferiche
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.