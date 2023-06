BYIYGSL Tuta Sportiva Da Uomo T-shirt Trapstar in 2 Pezzi Tuta Da Jogging Trapstar Cotone T-shirt e Pantaloni Casual Sweatsuit Set,Unisex

Abbigliamento sportivo.Un set di Pantaloni a maniche corte evita il problema dell’abbinamento.

Specifica

Tessuto: 85% cotone

Stagione: estate

Tipo di taglia: Regolare

Scollo: collo rotondo

Occasione: Adatto per l’estate, la vita quotidiana, l’usura domestica, così come lo sport, il fitness, i viaggi, le vacanze, il raduno degli amici, il lavoro, i luoghi di svago, ecc.

Cura del lavaggio:

Acqua fredda, detersivo neutro, appendere o stendere in piano per asciugare, lavabile in lavatrice, si consiglia di mettere in un sacchetto per il bucato.

La confezione include:

1 maglietta

1 x Pantaloni

Attenzione:

1.La nostra taglia è asiatica, si prega di fare riferimento alla nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia giusta. Se siete indecisi tra due taglie, vi consigliamo di scegliere una taglia in più. È pre-ristretto, ma come ogni prodotto in cotone, si restringe leggermente durante il lavaggio.

2. Il colore effettivo del prodotto può variare leggermente a causa delle impostazioni del monitor e delle definizioni dei pixel del monitor.

3. A causa della misurazione manuale, si prega di consentire una deviazione di 1-3 cm.