BYD rafforza garanzia batterie elettriche in Europa

BYD rafforza la fiducia dei clienti con una garanzia estesa sulla Blade Battery, tecnologia LFP per veicoli elettrici. La Blade Battery è un componente chiave dei veicoli elettrici di BYD e la nuova garanzia mira a rafforzare la fiducia dei clienti e a dimostrare la durata reale delle batterie LFP.

Tutti i modelli BYD equipaggiati con la Blade Battery beneficiano ora di una garanzia di 8 anni o 250.000 chilometri, un netto miglioramento rispetto alla precedente copertura di 6 anni o 150.000 chilometri. La soglia di capacità residua rimane al 70%, a sottolineare la fiducia del costruttore nella stabilità della sua tecnologia.

La Blade Battery si basa sulla chimica LFP, che offre elevata resistenza termica, bassa degradazione e maggiore sicurezza. I test interni di BYD hanno dimostrato che la batteria può sopportare oltre 3.000 cicli di carica-scarica prima di una perdita significativa, equivalente a una durata di circa 1,2 milioni di chilometri. La batteria resiste in modo affidabile a perforazioni, surriscaldamento e stress meccanico.

Le garanzie estese di BYD consolidano la reputazione del marchio nel mercato europeo e aiutano a contrastare i persistenti miti sui “punti deboli” delle batterie. La mossa segnala l’impegno di BYD a supportare i propri veicoli negli anni a venire e mostra la sua fiducia nella tecnologia LFP, un argomento di vendita chiave per i consumatori che scelgono un’auto elettrica.